Foto: ISAC BERNARDO COM ELEMENTOS DO GETTY IMAGES Capa

Provérbios Árabes: Não digas tudo que sabes, não faças tudo que podes, não acredites em tudo que ouves, nem gastes tudo que tens.

Porque: Quem diz tudo que sabe, Quem faz tudo que pode, Quem acredita em tudo que ouve, Quem gasta tudo que tem.

Geralmente: Diz o que não convém, Faz o que não deve, Julga o que não vê e Gasta o que não pode.

Três coisas devem ser cultivadas: A verdade, a amizade e a paciência.

Três coisas devem ser governadas: O caráter, a língua e a conduta .... Três coisas devem ser apreciadas, a cordialidade, a lealdade e a bondade.

Três coisas devem ser defendidas: A honra, a família e a Pátria .... Três coisas devem ser imitadas: A constância, a ética e o trabalho.

Foto: acervo pessoal Homem do Crio, dr Álvaro Andrade, e Ivanilda, que marca folhinha hoje

COM TUDO

Há menos de dois meses da abertura do Barbra's Náutico, presidente Jardson Cruz entrega.

Próxima segunda, nova academia do Meireles totalmente refrigerada, ensejando sugestiva vista do Parque Aquático e do mar.

HONRANDO

Mister manter em pé Casa de Cultura que leva nome do pai, Christiano.

Zuleika, residente em São Paulo, baixa a cada três meses aqui.

CONVOCAÇÃO

Sete da noite de hoje, no Ideal, Márcio Catunda lança Nuvens e Sombras.

Para o qual, Confraria do Vento convida.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 16 de janeiro: Maria de Lourdes Pinto, ex-primeira-dama das Monsenhores .... Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza .... Zélia Padilha, esposou Raimundo, implantador da Bolsa de Valores .... Maninho Brígido, seguiu pegadas do pai, publicitário pioneiro .... Tirza Cysne, mulher de um dos melhores sujeitos da praça, Tequinha .... Rony Vasco.

BON MOT

"AS LÁGRIMAS VERTIDAS NUM DIA GASTAM MAIS FORÇAS QUE O TRABALHO DE UM ANO" Alphonse Lamartine