Porta de Livraria: Comboiado por Carlos Augusto Viana, poeta maranhense Luiz Augusto Cassas baixa em Fortaleza.

Especialmente lançar, sete e meia da noite de terça 23, no Ideal, nada menos que cinco.

Quais sejam, Titanic-Boulogne: A Canção de Ana e Antônio; República dos Becos e Novos Poemas; Uma Bota Para Netuno.

Cotidiano, o Sagrado; Quatrocentona: Códigos de Posturas & Imposturas Líricas da Cidade de São Luís do Maranhão.

Por sinal, convite traz mensagem do imortal da Brasileira de Letras Antonio Carlos Secchin para o autor:

Muitos parabéns, caríssimo Cassas, lançar tantos livros simultâneos de qualidade é empreitada para poucos!

ÚNICO

Mediante consenso, dr Luiz Moura será ungido presidente da Academia Cearense de Médicos Escritores, 21 de março.

Sucedendo Wellington Alves.

É só clicar, para divisar passeando pela Quinta Avenida, hoje.

Carlotinha e Roberto Pinheiro.

PRÓXIMOS

Ana Eugênia Cavalcante, neta de fundador das Monsenhores e filha dos inesquecíveis Leônia e Deusimar Lins.

Em esticado papo, no Don Pepe, com Marinalva Maia, mulher do Fernando, confreiro e meu colega no Salesiano de Baturité.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 17 de janeiro: Andrei Aguiar, advogado sobrinho do Ubiratan Aguiar, que atingiu presidência do TCU .... Tobias Sydrião Ferreira, um dos convivas de Odete e Paulo Aragão no Albergue Universitário .... Viviane Miranda, nascida Studart .... José de Almeida Leite, pintor de quem ganhei belo quadro.

BON MOT

"TODOS SE QUEIXAM DA FALTA DE MEMÓRIA, MAS NINGUÉM SE QUEIXA DA FALTA DE INTELIGÊNCIA" La Rochefoucauld