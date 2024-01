Foto: acervo pessoal Convidada pra inauguração da Capela dos Aprendizes, Heliane de Pimentel, viúva de Bretislau de Castro, que foi Imediato, entre comandante Daniel Rocha e Josie

DJ da juventude dourada de Berlim, Cacá Henrique passou fim de semana na Estalagem Dois Sertões, dos pais Silowa e Sabinão.

Que festejavam nora folhinha Bia Carvalho, que, ao apagar, tinha ao lado o marido desembargador Leonardo e filhas Helena e Celina.

Aliás, quando agradeceu, ressaltou: A família é a maior dádiva que Deus nos deu.

Isso me fez recordar o que sua avó, Beatriz Philomeno, me disse, ao estrear no patriarcado Ipueiras-Quixeramobim.

Quero que você fique certo de que ontem fui introduzida num clã de primeira ordem, um pessoal verdadeiramente bonito.

SUBIU PARA FICAR

No Carnaval da Saudade, teremos efeméride a festejar.

É que fazendário Jesus Cintra atingirá 56 anos sem falhar, de folião, na de salão que ficou.

JOGO CANTADO

Meu blog de hoje traz Antônio Albuquerque e Luiz Marques.

Com os respectivos adjetivos.

SE DEUS QUISER!

Estou seguramente informado que Maria Wanda Sá e Valdélio Leite chegaram juntos ao folhinha Manoel Holanda.

Dando a ideia de que voltaram, desta vez, para sempre.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 23 de janeiro: Regina Bezerra, mulher do cartorário Cláudio Narcélio .... Eduardo Feitosa, neto do Januário, deputado estadual e federal, representando Barro, vizinho da Aurora .... Angela Gutiérrez, primeira mulher a presidir Academia Cearense de Letras .... Sérgio Resende .... Jucineide Fernandes, moradora do mimoso Wai-Wai cumbucano do Deda Studart.

