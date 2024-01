Oto sobre o ITA no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS ITA em Fortaleza vai funcionar na antiga sede da Base Aérea de Fortaleza

.

Oto de Sá Cavalcante respondeu de bate-pronto mensagem enviada pelo Guto Benevides sobre a vinda do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Caro Gutinho, ser considerado "destemido e bom caráter" por pessoa tão qualificada quanto você, me deixa muito feliz.

Além do mais, sua referência ao meu pai e ao tio Walter resultou extremamente tocante.

Por incrível que pareça, nosso desempenho (22% em 150 vagas) no ITA torna-se menos importante para mim, "Primeiro os Homens".

Assim, devem ser destacados os 33 alunos que foram aprovados no vestibular da excepcional Instituição.

Foto: acervo pessoal Com Valdélio Leite, do meu Guia-Saúde

LONGA ESTRADA

João Guimarães assumiu ontem, com almoço íntimo no Ideal, mais um mandato na Associação Comercial.

São mais de 30 anos comandando a entidade decana, só duas vezes interrompido, Lavanery Wanderley e Lívio França.

SEM TEMPO

Muito bem escolhido o local, Caravelle, pros 17 anos do grupo Amantes da Boa Música.

De Walder Feijó e Laura, sábado, 27.

& CIA

Wilma Patrício e a primeira viagem do ano.

Agorinha mesmo, com neta Ticiana e craque no fogão, Rafael Sudatti.

FORAM VISTOS

Ex-governador Gonzaga Mota centro das atenções na patota que arma mesa todo sábado no Don Pepe .... No Chevalier cumbucano, Ludmila e Heitor Barreto .... No Ibiza, em alentado papo com Armenuhí Boyadjian, Adriano e Regina Josino, que abrirão Cine Pedra da Costa antes do Carnaval.

BON MOT