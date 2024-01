Foto: MAURI MELO João Porto Guimarães

.

Almoço no Ideal marcou reposse de João Guimarães na presidência da Associação Comercial.

Entre os que compareceram, Edilmo Cunha, Albert Gradvohl, Olívio Costa, Pedro Jorge Medeiros, Bruno Barros, André Pinheiro, Marco Aurélio Câmara, Maninho Brígido, Antônio Erildo Pontes, Paulo Henrique Lustosa.

Ala feminina, por Ana Luíza Costa Lima, que é vice, e Hortência Sucupira.

Além da representação de Tauá, Poliana Feitosa e Ana Ricarte Melo, que é presidente da AC de lá, vindas especialmente.

Não houve saudação, porém, o tantas vezes reconduzido usou da palavra.

Comunicando ter alugado dois terços da sede, visando a reformar um terço do Palace Hotel.

Foto: acervo pessoal Stella Rolim e Mana Holanda, no altaneiro almoço-natalício de Manoel. (By Evando)

DE COMER

Encontrando Werton Pinheiro no Ibiza, paracumbucano Tim Corrêa dele ouviu.

Meu Instituto Pinobel, que ampara menores, serve diariamente duzentas refeições.

CREDENCIAIS

Carlos Araruna passou com família último fim de semana em Beberibe.

Onde se habituou ao Bar do Beto, tocado pelo Pedro Lazar Guimarães, neto nominado do pioneiro da hotelaria moderna e do homem que aguou o Náutico.

TUDO

Das jovens empresas aéreas, a Azul está marcando decididamente.

Por sinal que, fazendo jus à cor adotada.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 25 de janeiro: Cláudio Aguiar, criador do AAAA, almoço papeado masculino, que decididamente marcou .... Elias Bachá, um dos varões do Zequinha, que presidiu Ceará e Líbano .... Theresa Vasconcelos, de cuja atuação benfazeja, orla ainda hoje se ressente .... Stênio Gomes Martins, que herdou nome de governador .... Marcus Albuquerque, genro de Vera e Sílvio.

BON MOT