Francisco Campelo espraiou suas mesas bem postas do Oiapoque ao Chuí, quer dizer, de Manaus ao Rio Grande.

Passando por Brasília, onde a portentosa cerimonialista Camila Irmana fez questão de lhe congratular.

Gostaria de expressar a você meu encantamento com seu livro, que não paro de contemplar.

Me impressionou, a partir do preâmbulo histórico, com dicas que eu ainda não possuía.

Alardeando seus conhecimentos abalizados sobre temas do organismo social, tais arte, protocolo e outros requintes.

Está sendo um deleite, como se fosse um presente de começo de ano, parabéns e muito obrigado!

NATALÍCIO

Marcando a folhinha na data, prof Tales Sá Cavalcante.

Presidente da Academia Cearense de Letras, tocador-mor do Farias Brito.

VOLTA AO LAR

Padre Hermano reaparece hoje, celebrando a missa em Mestre Antônio.

Que passou a ser também a minha, no subúrbio de Caucaia.

DECOR

Varanda sul do meu reduto cumbucano, sede do Laboratório de Criação, desde ontem emoldurado pelas folhinhas de Sellene.

Que, de tão vistosas, além de informativas, funcionam como quadros na parede.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 26 de janeiro: Eriberto Cavalcante Neto, que pontifica no campo educacional .... Fernanda Torres, nora do recente partinte Valmir .... João Paulo Accioly, presidente que esticou ala norte do Náutico em direção ao mar .... Luiz Aldo Goiana .... Geraldo Tavares .... Fernando Machado, genro do Rui Filgueiras, que formou na minha primeira Turma do Ideal.

BON MOT