Às páginas 55 e 56 do seu A Arte de Viver e Empreender, Lúcio Carneiro mandou:

Minha mãe, Ilca, teve uma educação esmerada, pois durante cinco anos estudou no Sacre-Couer.

Ela falava e escrevia tão bem em francês, que em certa ocasião o Hermenegildo Sá Cavalcante, que tocava editora no Rio, lhe pediu traduzisse Lawrence da Arábia.

Numa entrevista dada ao jornalista Lúcio Brasileiro, ele, capciosamente, perguntou se o personagem era gay.

Sem titubear, ela respondeu: "Olhe aqui, Lúcio, o idioma francês, até que sei um pouquinho, porém, nada entendo de gay".

NÃO NEGO

Pedro Lazar telefona, acenando com visita ao Bar do Beto, reduto que toca no litoral de Beberibe.

Prometi e vou cumprir, só não sei quando.

À ALTURA

Silvana Bezerra ingressa nas Mulheres Azuis.

Na vaga aberta com a remição da grandiosa Glaura Férrer.

LISTA DE ESPERA

Fiquei pouco no almoço donativo Holanda para Manoel.

Contrário ao meu desejo, que era ficar, mas tive de logo sair, pois na Estalagem Dois Sertões tinha três afilhados para abraçar.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 29 de janeiro: Jório da Escóssia, pra quem criei o estandarte de Criador de Astros .... Onélia Santana, primeira-dama da Educação brasileira .... Leônidas Guimarães, afim do baronato de Camocim .... Cybele Campos, nascida Gurgel.