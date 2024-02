Ocorrências mais recentes do meu Minuto na CBN, dentro de O POVO na Tarde, levado pela Maísa, que é Vasconcelos.

Mão no peito é pra infartado ou anginoso, não sendo assim que se deve ouvir o Hino Nacional.

Irmão Civil é aquele que não tem laço sanguíneo, do qual maior exemplo foi o Lustosa da Costa.

Não é bom contador de piadas quem procura fazer rir através do imoral.

Mulher pode presentear com gravata, se assim o desejar, porém, não convém, pois não sabe comprar.

Coisa mais fácil de se fazer no mundo, senduvidamente, é quebrar um copo.

PIONEIRO

Chapa do Conselho Deliberativo do Náutico batizada de José Rego.

Que foi o presidente que abriu para a Banda do Periquito, e eu estava presente, solidário com ele e com o Mincharia.

DESPERTATIVO

João Flávio Nogueira movimenta os cordéis para lança muito especial.

Qual seja, A Destruição do Castelo do Plácido, no Cine São Luiz, dia 8.

COM DISTINÇÃO

Carlos Araruna, que hospedou no mimoso Wai-Wai Perla Kátia e Edmundo Barbosa, os levou para curtir os insinuantes camarões do Ibiza cumbucano.

Criação do estreante Pedro, que além de evidente queda pra forno e fogão, tem pinta de chef.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 1 de fevereiro: Fernanda Quinderé, nossa Tônia Carrero, com quem não trabalhei no teatro .... Rodrigo Ventura, neto de Edson e Ítala, primeira Miss Country .... Marcela Porto, mulher do Eugênio Filho .... Ricardo Valente, advogado.

BON MOT

"ENTRE DOIS MALES, SEMPRE ESCOLHO O QUE AINDA NÃO EXPERIMENTEI" Mae West