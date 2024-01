Natal Correia veio do Rio Grande e foi jogar no Flamengo, formando zaga com Domingos da Guia.

Durante três ou quatro anos, foi companheiro da estrela maior, até que se deixou pegar num quiproquó homossexual.

Envolvendo o filho do presidente do clube, que resultou no seu imediato afastamento, incluindo o futebol carioca.

Esteve na Bahia e depois baixou no Ceará, tendo jogado no Fortaleza e atuado também como juiz.

Terminou a vida miseravelmente, e quando Leônidas, que também fora seu colega, esteve em Fortaleza, o procurou pedindo ajuda.

Leônidas mandou 200 por meu intermédio, que passei para um colega de O POVO, que fez chegar ao bastante necessitado.

LIDEROU

Edilmo Cunha reuniu no Chez Marc do Icaraí tocadores da Escola Unidos, para avaliação da última confra.

Presentes, Givaldo Sisnando e Magno Câmara, que acordaram haver sido último almoço o maior de todos.

HONRADO

Entre os campeões do mundo presentes aos funerais de Zagallo, tinha um Cidadão de Fortaleza, sergipano Clodoaldo.

Que na partida mais importante da Copa de 70, frente Inglaterra, com Gerson ausente, garantiu o meio campo brasileiro, ao lado do Paulo César Caju, que também compareceu ao adeus do treinador.

DATADOS

Gonzaga Mota com dois livros no prelo.

Prazo de lançamento, março que vem.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 31 de janeiro: Suely Kubrusly, da equipe de frente do Crio do dr Álvaro Andrade .... Etevaldo Nogueira, nominado do pai, meu amigo, que foi deputado estadual e federal .... Ivete Ramalho .... Sílvia Fiúza, uma das noras da saudosa Ignez.

BON MOT

"NÃO IMPORTA A QUANTIDADE DOS LIVROS QUE TENS, MAS A SUA QUALIDADE" Sêneca