De Allan Percy: Todos nós gostaríamos de circular pelas estradas sem nunca pagar pedágio, só que isso é impossível.

Tudo tem um preço, mesmo as coisas mais insignificantes e aparentemente menores.

Ser aprovado em um exame exige horas de estudo, passar em um concurso requer ainda que tenhamos sorte.

A vida requer dedicação até para as coisas mais simples como os relacionamentos amorosos entre pais e filhos.

Aqueles que conhecem seus limites e se ajustam a eles costumam ter uma vida saudável, mesmo que às vezes ela lhes pareça um tanto sem brilho.

Os que ultrapassam as condições para as quais nasceram podem conseguir coisas extraordinárias, embora a maioria desista no meio do caminho.

SUBURBANO

Proclamei e cumpri, não fui o primeiro a chegar à sabadina do padre Hermano em Mestre Antônio.

Porém, o primeiro a abraçar o celebrante.

IN MEMORIAM

A propósito da nota de ontem, em que me referi à abertura do Náutico para a Banda do Periquito.

Devo aludir que foi ali que vi pela última vez meu querido amigo deputado Vicente Augusto.

EM SÉRIE

Aprovação em Medicina, vigésimo colocado em 80, Lucas Lima Leite deixou em estado de euforia seu pai Valdélio Júnior.

E também o avô médico, que faz parte do meu Guia-Saúde.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 2 de fevereiro: Roberto Macêdo, de profícua gestão na Barão de Studart, sucedendo Beto Studart .... Cristiane Arruda, afim da Fazenda Soledade de Caucaia .... José Pompeu, matrimoniou uma Catunda .... Egnalda Pinheiro .... Alberto Figueiredo.

BON MOT

"ATÉ CORTAR OS PRÓPRIOS DEFEITOS DEVE SER PERIGOSO" Clarice Lispector, Coleção Oto de Sá Cavalcante