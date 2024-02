Beto Studart elegeu sua Central no esplêndido BS Design para receber os amigos no raiar do Ano Bom.

Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara fez presença, como sempre, altaneira, à frente de seleta irmandade.

Zecarlos Pontes, Waldyr Diogo, Paulo Aragão, Pádua Lopes, Chico Eulálio, Paulo Sérgio Santa Cruz, Mino Castelo Branco, talvez único imbebível.

As águas de Aruba foram revividas, mercê violão de Cláudio Targino, que acompanhou aquele atrevido intérprete de Evaldo Gouveia e Otacílio Colares.

Enquanto Antunes Mota reviveu sogro, que não seria mais hoje, Zepessoa.

Tudo aconteceu sobre carretéis, fazendo a roda ensejar pela segunda edição.

SERVIÇO

Entre as vantagens do Hotel Splendid de Nice, onde o Flávio Wanderley me pôs recentemente, é que oferece bidé.

Ao contrário da maioria dos hotéis de hoje em dia.

DONO DA BOLA

Boaventura Bonfim enviou mensagem se congratulando com Bon Mot da coluna.

Afinal, foi ele o autor do belo pensamento, que hoje repito.

PORTADORES

Flávio Barreto, via Vicente Alencar, recebo livro sobre tio Humberto Esmeraldo.

Obra que interessa ao Brasil, pois cobre o período Geisel, que começou a abrir a Redemocratização com a demissão do general D'Ávila.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 3 de fevereiro: Gaudêncio Lucena, foi vice-prefeito de Fortaleza .... Roberto Pinheiro, forma com Carlotinha uma das mais perenes uniões da sociedade cearense .... Augusto Martins, um dos verbetes do Livro da Nata morantes na Santana Júnior .... Bernadete Silva, mulher de professor de escol .... Tenente-coronel Lauro de Freitas.

BON MOT

"NÃO GASTE ENERGIA PARA DESTRUIR O MAL, POIS A PRÓPRIA ENERGIA NEGATIVA DO MAL CUIDARÁ DISSO" Boaventura Bonfim