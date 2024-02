Algumas provas heroicas

Foto: acervo pessoal O corte líder

er participado, a convite de dona Luíza Távora, do almoço em homenagem ao presidente Castelo, no 410 da Barão de Studart, ao qual a imprensa não teve acesso.

Ter participado da última posse presidencial de casaca, quando da assunção do general Ernesto Geisel, e ser um dos poucos calçados corretamente, pois sapatos de verniz.

Ter sido protagonista da cirurgia que dr Pedro Henrique Saraiva Leão considerou a obra-prima de sua carreira.

Ter obtido para o amigo Clodoaldo, único nordestino campeão mundial, em 1970, a Cidadania de Fortaleza, proposta pelo vereador Antony Costa, com apoio do prefeito Vicente Fialho e do presidente da Câmara, José Barros de Alencar.

Recebedor, em minha cabana, de um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, Paulo Gracindo, que fazia o Primo Rico no lendário Balança, Mas Não Cai.

Ter obtido dez nas provas orais de Português e Latim (naquele tempo tinha), em brilhante vestibular de Direito.

Ter procurado no Hotel Regina, do Rio, dona Albanisa Sarasate, para que ela abrisse caminho para que eu fosse trabalhar em O POVO, agora, quase centenário.

Ter promovido no José de Alencar, em dois espetáculos dominicais, fabuloso show da Rhodia, com oitenta figurantes, inclusos Caetano e Gil, que pela primeira vez baixaram no Ceará.

Ao lado de José Macêdo, para quem fazia relações-públicas na Barão do Rio Branco, dado as boas-vindas a Charles Dauphinot Jr, assessor econômico do grande presidente John Kennedy para a América Latina.

Papo com Obdulio Varela, o grande capitão da final de 1950 no Maracanã, em sua modesta casa em desprovido bairro de Montevidéu, ele não recebia jornalistas, porém, tive sorte, pois ao visitar um pintor argentino antes, o afamado artista me deu um prato de sua autoria para que eu levasse ao Obdulio, sem esse presente, eu não teria entrado e ficado na rua.

Sem o governador Adauto Bezerra de nada saber, resolvi levar dom Aloísio Lorscheider para o jantar que ele oferecia ao general Milton Tavares de Souza, que ia comandar em São Paulo, foi uma surpresa total, tanto para o anfitrião como para seu convidado de honra, que pediu que eu publicasse uma foto, O Cardeal e o Militar, pra ele mostrar a seus colegas paulistas, demonstrando que ele não era tão mal-visto pela Igreja, como se propalava.

Ter entrevistado o conde Chiquinho Matarazzo, que viajava de Recife a São Paulo, via Rio, quando a condessa Mariângela procurava divisar um comissário, me levantei e peguei o travesseiro que ela pretendia, isso me abriu a porta.

Único cearense e um dos três nordestinos convidados pela Japan Airlines, que estava se instalando no Brasil, para conhecer a China.