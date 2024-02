Apoio à Santa Casa de Misericórdia

Foto: MAURI MELO/O POVO Fachada da Santa Casa de Fortaleza

.

Na qualidade de neta de longevo Mordomo da Santa Casa, Hortência Sucupira.

Incontinenti, reagiu ao artigo assinado pelo atual provedor, Vladimir Spinelli, na página primaz de O POVO.

Pondo a nu situação financeira desfavorável da vetusta instituição, que dela recebeu mensagem seguinte:

Corretíssimo, meu amigo, o que você precisar do meu apoio, fique certo de que estou inteiramente ao seu dispor.

Como representante do grande comendador Luís Sucupira e de minha mãe, Ítala Proença, que também foi voluntária da entidade em questão.

Conte comigo para fazer voz a você, além de diversas pessoas que estão conosco.

Sobretudo, descendentes de lutadores e baluartes desse Espaço Santo, que também estão na linha de frente dessa sua (nossa) empreitada.

Foto: acervo pessoal Vera e Fernando Rosado, que sabe só tudo sobre minha trilha, embora não musical. (By Evando)

ÁGUAS DE MARÇO

Domingando no Don Pepe, com marido Phil Cox, estilista Naura Franco.

Respondendo a Juan Barbazan, dono do restô, sobre retorno do casal à inglesa Trapston.

BATISMO NOVO

Só agora fui saber que a Casa de Saúde São Raimundo passou a se chamar Hospital.

Transitando pela Pereira Filgueiras com Barão de Studart, ao atravessar aquela esquina que o Régis Jucá, contradizendo opiniões, achava o local ideal.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 6 de fevereiro: Alcimor Rocha, presidente do Conselho Deliberativo do Ideal, para quem, na homenagem da Assembleia ao clube, esmiucei minha ligação com as Monsenhores .... Roberto Sérgio Ferreira, partícipe do anual Colóquio da Construção, que tem de protagonista, no Gran Marquise, Degas Aqui .... Antônio Barroso, dentista.

BON MOT

"O AMOR NÃO SE VÊ COM OS OLHOS, MAS COM O CORAÇÃO" Shakespeare