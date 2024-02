Só agora, oito anos passados, soube que Samir Abdul Hak não pertence mais ao Mundo Menor.

Ele era o maior amigo do Clodoaldo, que conheci em Santos, quando fui hóspede do campeão do mundo.

Para convidá-lo para vir ao Ceará receber a Cidadania de Fortaleza.

E o acompanhou na viagem, sendo ambos recebidos por meu maior irmão civil, Lustosa da Costa, que tinha boa casa na Aldeota.

Samir veio a ser presidente do Santos, ainda na fase Pelé, e chegou a fazer Clodoaldo técnico do time, quando o sergipano pendurou as chuteiras.

REGOZIJO

Foto da coluna de segunda, do Dia D para Guida e Oto de Sá Cavalcante, faltando quatro pros Ouros.

Lhes valeu parabéns cedistas dos quatro proventos gerados, Ari Neto, Patrícia, Paula e Luciana.

ALHURES

Após altaneira tarde quintafeirina ensejada no esplêndido BS Design.

Beto Studart se mandou ontem com Ana Maria pros States, mediante período momino.

INTIMISTA

Natalício de Neuma Carneiro, sra desembargador José Cláudio, levado pro almoço dominical do Ideal.

Porém, restrito à família, filhas Cláudia, Adriana, Assíria e o varão nominado, todos respectivados, Francisco Pacheco, André Praxedes, André Viana, Clarice.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 7 de fevereiro: Inês Cals, mulher de muito bom prefeito .... Lia Ribeiro Jereissati, uma das três varoas do senador Carlos e Maria de Lourdes .... Genoveva Ferreira, matrimoniou ministro de Alta Corte.

BON MOT

"NEM SEMPRE É NECESSÁRIO TORNAR-SE FORTE. TEMOS QUE RESPIRAR NOSSAS FRAQUEZAS" Clarice Lispector