Partir sete e meia da noite de terça 20, Régis Frota estará de protagonista-mor na varanda externa anexa ao restô do Ideal, que batizei À Leste do Éden.

Por sinal, justificadamente, afinal, não é todo dia que se lançam três de uma só vez.

A Armadilha de Tucídides -, Meus Cineastas Prediletos e Suas Filmografias e O Boteco do Ciço e Outros Contos.

Aliás, tratando-se, no caso, do presidente da Academia Cearense de Cinema, da qual sou único Sócio Honorário, autor, levemente, "puxa brasa", autografando dois sobre o tema.

Segundo estou seguramente informado, a apresentação, na oportunidade, será do colega imortal Magno Ponte.

VÉSPERA VERDE

Face viageiras mominas que já pegaram estrada, biribistas quintafeirinas do Ideal.

Tiveram que formar ontem, ainda por cima, com uma mesa a menos, quer dizer, só três.

COMEÇO & FIM

Larga no Museu do Sertão, de Mossoró, e fecha no Náutico, em agosto.

Encontro Nacional de Literatura.

FAZENDO FIGAS

Torcida dos pais, Danielle e Antônio Gomes, e da avó Mônica Arruda, falando mais alto que a saudade.

Por Antônio Emanuel, que seguiu ontem, mister cumprir contrato de três meses com o futebol da Eslováquia.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 8 de fevereiro: Reginaldo Vasconcelos, presidente da Cearense de Literatura e Jornalismo .... Wagner Barreira .... Viviane Quezado, afim do frondoso clã da Aurora .... Airton Vasconcelos, oftalmologista .... Marcos Adeodato .... Liana Costa Lima, esposou João, titular da Unidos do Natal.

BON MOT