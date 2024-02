Há algum tempo morando nos States, sempre prazeroso Cesário Mendes manda mensagem seguinte:

Amigo Brasileiro (Esperança), acabo de visualizar vídeo que me foi enviado pelo Beto Studart.

De um almoço que ele ofereceu, pondo você de protagonista.

E quero assinalar da minha felicidade, quando vi sua grande e velha risada.

Porém, ressaltei a tristeza por não ter participado, e logo ganhei do anfitrião a promessa de que, quando estiver na terrinha, ele repetirá o encontro.

Um abração, e quero dizer que estou me sentindo muito bem, só faltando a convivência de um LB.

SACERDOTISA DA AMIZADE

Muito nos apraz, registrar altaneira presença de Irismar (Mazinha) Linhares.

Nos festejos da irmã e cunhado, Ítala e Edson Ventura, que, agora soube, recém-jubilados em 60.

AL MARE

Linea Costa opera em abril para Barcelona, via oceano

Saindo do Porto do Mucuripe e escalando em Tenerife, Ilhas Canárias, Cádiz e Málaga, na Espanha.

ALEGRIA! ALEGRIA!

Hospedando Humberto (Meninão) Camurça e com vizinhos praianos Vera e Costa lhes esperando.

Dr Álvaro Andrade e Ivanilda deixam bem evidentes intenções mominas para o Fortim, no período.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 9 de fevereiro: Beatriz Alcântara, ex-primeira-dama da Cidade, do Estado, do Instituto Ceará e da Academia Cearense de Letras, por sinal que, tal marido, também imortal .... Lúcia Asly, uma das quatro varoas da Rainha da Lagoa de Messejana .... Silvana Bezerra, a quem reencontrei, recente, nas Dunas Holanda, de Mana e Manoel .... Zsofia Sales, mulher do Alexandre .... Manuela Boyadjian, cunhada da bela Armenuhí Santa Cruz.

BON MOT