Casas que o tempo levou

Foto: acervo pessoal Lúcio Carneiro, meu introdutor serrano

Na qualidade de colunista, a primeira casa que me falou, em Fortaleza, foi de Francisco de Melo Arruda, Barão de Aracati com Costa Barros, onde, por sinal, se hospedou Jacinto de Thormes, vindo especial do Rio para a inauguração do Centro Massapeense, que o Arrudinha presidia.

Acontece que fiz amizade com seu filho Luciano, que estudava no Rio e chegara aqui em férias, que me levou pra jantar, e sua mãe, uma distinta senhora de nome Elza Almeida, me serviu pela primeira vez na vida um Filé à Cavalo, aquele que leva um ovo estrelado, e que eu jamais havia comido.

Cláudio Martins morava na Rua José Lourenço, 1441, quase esquinante da Afonso Celso, pois bem, foi ali que perpetrei a única penetragem da minha carreira, na noite de setembro que sua filha Cláudia era apresentada à sociedade, em 1955.

Roberto Ney Machado, caçula de "seu" Diassis e dona Nenem, me levou para cartear um pôquer, e pude então conhecer seu guarda-roupa todo povoado de calças, camisas e paletós da Mozano, que vestia rapaziada bem do Rio.

Não sei se ainda hoje existe, porém, "seu" Raul e dona Ilca Carneiro marcaram minha estreia em Guaramiranga, quando o filho Lúcio me chamou para um fim de semana de julho.

Colegas do Marista Cearense botaram uma verde para saber se eu, o Quezado deles, era o Lúcio Brasileiro do jornal, deixaram uma mensagem na Gazeta, dando um endereço bem pertinho, na Senador Pompeu, onde morava Tupi Romcy. Caí como um patinho, e baixei lá, onde acontecia o noivado de Yolanda com o psiquiatra Joacilo Pontes.

Lurdes Gentil, que morava ribeirinha na Praia de Iracema, cometeu a temeridade de me escalar em sua roda de pife-pafe, a mais elegante da cidade, e assim o Beco da Alegria, que ainda hoje existe, entrou em minha história pra não mais sair de minha cabeça, envolvendo mistério, coragem e aventura.

Mauro Gurgel do Amaral tinha sido ou ainda era o caixa do Banco Frota, posição bem relevante pra época, tanto que seu antecessor tinha sido, nada mais, nada menos, que Manoel Gentil Porto, morava perto do Ideal, e fiquei amigo de seus filhos Paulo e João Alberto, que festejaram conjuntamente seus natalícios e fui alvo do primeiro pileque da minha vida, calcado em Old Parr.

Sobre as Ondas, de Maria Teresa e Jório da Escóssia, em Majorlândia, onde festejei meus 40 de vinda a este mundo de Deus, e colegas preciosos vieram de Brasília e, para eles, foi construída dependência especial, nunca esqueci a beleza que estava Sandra Gentil, trajando um Clodovil, com pés na areia.