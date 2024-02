Foto: acervo pessoal Nataliciante da semana, Reginaldo Vasconcelos, entre Mino Castelo Branco e Pádua Lopes

As pessoas hipersensíveis acabam por agravar os atritos comuns do dia a dia.

Segundo a terapeuta Marina Rolandelli, esse problema tem origem na infância e vai se intensificando ao longo das diferentes etapas da existência.

Quando criança, o hipersensível constrói um mundo de fantasias, porque percebe uma realidade que lhe fere e lhe provoca angústia e medo.

Na adolescência, sente-se incompreendido e sozinho, porque não encontra com quem compartilhar suas emoções.

Na maturidade, ele também sofre nos relacionamentos, incluindo os amorosos, que aumentam o padecer.

Pois nunca parecem satisfeitos com a demonstração de afeto da outra pessoa, sofrendo horrivelmente.

FILHA PRÓDIGA

Ex-sra Ricardo Pinheiro, filho do dr Ocelo, Zuleika Câmara, concluída pós-graduação paulista.

Voltou a morar aqui, ocupando casa na Travessa Baturité, que foi dos pais, Christiano e Douvina, recém-partinte.

CONDUTOR

Fui responsável por Josué de Castro e Branca Batista terem casado em Orós.

Derrubando o próprio patriarca Eliseu, pai da noiva, que projetara na casa que tinha próximo ao Náutico.

AGUÇANDO

Paella que adornou jantar do advogado Márcio Malveira e Régia, no Don Pepe.

Resultou em glutônicas consequências.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 14 de fevereiro: Mirna Galvão, mulher do meu particular amigo César .... Manoel Macêdo, um dos quatro varões dos inesquecíveis José e Maria .... Helielda Menezes, que frequentou Ugarte, formando com marido Maurílio no grupo do saudoso Renato Bonfim e Marta .... Vanius Meton Vasconcelos, neto de um dos Doze das Damas .... Maria Eduarda Bachá .... Airton Pontes Neto .... Luiz Benício.

BON MOT