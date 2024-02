As novas companhias estão com tudo isso e o céu também, voando nas horas certíssimas.

Como tenho constatado nas idas e vindas pra Bahia, pontaponteando Ilhéus, minha favorita.

Mas, entre outras vantagens, pretendo ressaltar o atendimento, Gol, Azul e, sobretudo, a Latam, que me tiveram como passageiro no pré Carnaval.

Me ensejando registrar a fidalguia do pessoal tanto em terra como lá em cima.

Tendo, nesta última, gravado os nomes de Aline, do box, e do Lucas, que me conduziu até meu assento, sempre no pastilho contrário à janela.

DA TERRINHA

Na Segunda Gorda (Magra) do Albergue Universitário, Paulo Aragão, sem Odete, que se deixou ficar em Nova York.

Usou próximo cunhado, empresário veicular Sávio Fontenele, de cobaia, na cachaça-sensação Aviador, fabricada na Serra da Ibiapaba, entre Ceará e Piauí.

POR ESCRITO

E por falar no assunto, tenho na estante Cachaça em Revista.

Um verdadeiro tratado, com vários experts se manifestando sempre admiravelmente a favor.

REPLAY

Sobre o almoço "raiar" do BS Design, entre tantos momentos cativantes.

Peço vênia para destacar a recomposição do dueto de Aruba, Tar-Bra, também proporcionado pelo Beto Studart.

RONDA DOS NATAIS

Nereu Aguiar, representante dos Pimenteiros na Unidos do Natal, de compromisso hoje com seu calendário pessoal .... Luíza Cavalcante, irmã do meu saudoso amigo Xico Pouchain, que conheci no Salesianos de Baturité .... Xara Barroso, filho nominado daquele que me vendeu um Simca que terminei de pagar com os proventos de O Céu é o Limite, respondendo sobre futebol, uma das minhas artes capitais .... Carol Simões, mulher de Alfeu, segundo Sociedade Cearense .... Wagner Fernandes, proveniente de uma das Colunas do Meireles, Nilton.

BON MOT

"NADA QUE VALE A PENA SABER PODE SER ENSINADO" Oscar Wilde