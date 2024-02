Para muita gente, o amor é uma aposta, tudo ou nada, porém, quem pensa assim está equivocado.

Dom Quixote dedicava cada uma de suas façanhas a Dulcineia, uma pobre camponesa com quem sonhou, todavia, nunca possuiu.

Outros personagens mais sinistros, como o protagonista de O Vermelho e o Negro, by Sthendel, fingem estar apaixonados, visando a obter poder e dinheiro.

Os filósofos orientais nos aconselham a ver o amor como um jardim, que deve ser cultivado todos os dias.

Já nós, ocidentais, preferimos histórias mais intensas, e, se possível, dramáticas, tal Romeu e Julieta.

Mas, certamente, o amor, o verdadeiro amor, é uma história ainda sem registros, cabendo a cada pessoa escolher o que acha melhor para si.

PAUSA

Hoje e amanhã, Inês e seu marido pedem arrego.

Fechando o Chez Marc, que só reabre na segunda.

ELEIÇÃO

Amanhã, este espaço, decididamente dominical, proclamará os Destaques do Ano Passado.

Com o critério que nos é peculiar.

REENCONTRO

No Select do Santander, cruzo com Eudes Holanda.

Que continua leitor firme, e ambos trabalhamos em J. Macêdo, na época, o maior.

RONDA DOS NATAIS

Amanhã, de compromisso com seu calendário pessoal, Aparecida Almeida, nora do Germano .... Sandra Falcão, do clã medicinal de João e Lorena .... Ricardo Ayres, um dos varões de Evandro, que foi bom prefeito da cidade .... Andréa Paiva .... Vera Lúcia Majela, que, segundo Sociedade Cearense, mora no prédio edificado sobre onde viveu José Macêdo.

BON MOT