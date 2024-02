A pessoa se torna mais trivial quando se leva a sério, em maior ou menor medida, todos nós somos vaidosos.

É claro que essa condição poderá ser tão grande a ponto de nos tornar tolos.

Oscar Wilde teve seu tratamento de choque à base da humildade, depois que saiu da cadeia e acabou seus dias perambulando sozinho pelas ruas de Paris.

É sempre bom pisar no freio de vez em quando, principalmente naqueles momentos em que nos acreditamos os reis do mundo.

Levar-se excessivamente a sério tem consequências mais do que indesejadas, pois conduz à rigidez, à intolerância, ao ressentimento e ao egocentrismo.

Há uma linha tênue entre o orgulho e a soberba, a mesma que separa o excêntrico do ridículo, a faceirice da banalidade e o cômico do patético.

SÃO

No avião, deparo com Duda Brígido, que passara toda sexta trabalhando na Bahia.

Aliás, com toda razão, ele me chama de Salvador.

SEM MIGO

Fui eu quem levou o Paulo Sérgio do Ibiza pra conhecer o Chez Marc, no Icaraí Altaneiro.

E soube que ele lá voltou, usando do direito de quem gosta.

SERVIÇO A MENOS

Uma das vantagens do Opaba de Ilhéus é que fica ao lado do Vesúvio Praia.

E as habitações são dotadas de bidé, que desapareceu do cenário hoteleiro, excetuando, lá fora, o Colón de Barcelona, onde pernoito há quarentanos.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 16 de fevereiro: Marília Esteves, do clã afim de dona Albinha .... Márcio Távora, varão do Edival das Pastas .... Gorete Farias, primeira-dama da Embaixada da Cachaça .... Tom Barbosa, filho do Zé de Paula, um dos braços Queiroz .... Alexandra Pinto, que se divide com marido entre Brasil e States.

