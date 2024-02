Já no correr do ano bom, o melhor do que passou

Foto: acervo pessoal Dr Sálvio Pinto, agraciado com a primeira medalha da Escola Unidos do Natal

.

Antes que o ano amadureça, vamos ter a presteza de apresentar os destaques do que findou, pedindo vênia, desde já, pelas possíveis ausências, quando a velha memória, embora recente, tenha batido fofo.

A Imaculada do Ano: Beatriz Philomeno, cujo centenário foi celebrado em tempo de comoção, no Pequeno Grande.

A Posse do Ano: Prof Tales Sá Cavalcante, cap do Farias Brito, na presidência da Academia Cearense de Letras.

A Falta de Fôlego do Ano: Botafogo de Futebol e Regatas, após deixar os outros bem pra trás, perder o Brasileirão na reta final.

A Constelação do Ano: A Escossiana, formada por Jório Júnior, no primeiro teto do BS Design.

A Debutante do Ano: Lyna Gutierrez, que ensejou seus pais, Sunny e Daniel, proporcionarem festa sobre carretéis no Gran Marquise.

O Anfitrião do Ano: Laerte Menezes, cearense fincado em Washington, que festejou cinquentenário em termos superlativos, na Praia da Taíba.

A Viúva do Ano: Silvana Bezerra, que esteve por trás da reforma da praça com o nome do marido, na entrada de Guaramiranga.

O Réveillon do Ano: Em Cartagena, na Colômbia.

O Alargamento do Ano: O da Ponte Capitão Bosco, que ele construiu do próprio bolso, no limite Tabuba-Cumbuco, que já passou dos cinquenta.

O Restô do Ano: New Náutico, obra de Jardson Cruz, na ala oeste do Meireles, antiga sala de jogos, que teve como personagem, inclusive, Luiz Gentil, mestre do xadrez.

A Resposta do Ano: Língua, quando, na entrevista da Cidade, me perguntaram por que deixara de morar em Fortaleza.

O CD do Ano: O Degas Aqui, que atingiu, após buscas de dezenas, as duas faixas mais radiofônicas, através das ondas de O POVO-CBN.

O Patriarca do Ano: Paulo Carapeba, aos 96, reverenciando seu saudoso amigo Evandro Pedro Pinto, no confraternativo da Unidos do Natal.

A Mesa do Ano: De Francisco Campelo, produzida por amigos caprichosos, que deram o seu melhor, na obra difundida Brasil afora.

A Fumaça do Ano: Azul, expelida pelo avião contratado por Márcio e Ana Cláudia Canamary, confirmando o varão que vem aí.

O Clube Legislativo do Ano: O Ideal de Amarílio Cavalcante e Alcimor Rocha, reverenciado pela Assembleia, sob presidência de Evandro Leitão, tendo o repórter comparecido, na qualidade de único Honorário sobrevivente.

O Arcebispo do Ano: Dom Gregório Paixão, que substituiu dom José Antônio.

O Memorial do Ano: Quando foi entronizada, no Palácio da Luz, por iniciativa da desembargadora Gizela Nunes, apoiada por Lúcio Alcântara, foto do grande Jacinto de Thormes, ladeado pelos colegas cearenses, inclusive eu, aos 16, cercando a primeira Glamour-Girl Fernanda Parente.