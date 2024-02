Nenhum mereceu vencer o Clássico Rei

Foto: Samuel Setubal Clássico Rei Fortaleza x Ceará pelo Campeonato Cearense no Castelão, no domingo, 17 de fevereiro

.

A compensação do público que afluiu ao Castelão no sábado foram os seis gols, difíceis no futebol de hoje.

Pois o Fortaleza não mereceu ganhar, por haver entregado a rapadura no minuto final.

E o Ceará merecia perder, porque, com a vitória delineada, se retrancou, e quase a vaca vai pro brejo, completamente.

O fato me lembrou o que aconteceu com meu querido amigo Clodoaldo, que parando de jogar, foi treinar o Santos.

Na estreia, o time ia bem, e marcou dois, e ele autorizou, do banco, o recuo, visando manter, e aí o Corinthians fez um, fez dois, fez três, e faturou.

Se fechar na defesa para garantir, só quando a partida descamba para o final, e não ainda no primeiro tempo, como procedeu o treinador do Vovô.

Foto: acervo pessoal Entre Vinícius Aguiar e Liduína Bezerra, Isa Martins, ostentante muitos aneis, bisneta do Magnificente Reitor

PREJUÍZO NOSSO

Cláudio Aguiar, dotado de papo estimulante, desapareceu do Cumbuco.

E segundo os informes, só baixará novamente com a última pedra da reforma.

INSERIDO NO CONTEXTO

Reginaldo Vasconcelos já programou o homenageado no natalício da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, agora em maio.

O inesquecível Wilson Ibiapina, que integrava a formação brasiliense no sodalício.

A UM PASSO

No Chez Marc do Icaraí, participei da mesa do Wai-Wai do Cumbuco.

O síndico Carlos Eduardo Pereira e mulher Ana, Araruna e Socorro e Márcia Guanabara.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 20 de fevereiro: Auridéa Gualberto, do bifê responsável por minha última festa, no Centro de Convenções engalanado .... Fernando Esteves, do clã da Costa Barros .... Neca Filgueiras Lima, nora do poeta ..... Mona Lisa Gentil, filha de aurorense e sobrinha de Edson Queiroz.

BON MOT