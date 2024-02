Karl Albrecht, que se dedicou à inteligência social, estipula as cinco condições que a caracterizam.

A primeira, é ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos, em diferentes situações.

A segunda, é ser sensível e transmitir ao interlocutor proximidade, confiança e afabilidade.

A terceira, é ser sincero consigo mesmo e com suas convivências, pois a fidelidade a si mesmo granjeia o respeito dos demais.

A quarta, é saber expressar claramente seus próprios pensamentos, opiniões, ideias e, até mesmo, as intenções mais recônditas.

E, por último, ser capaz de conectar-se com o outro, de harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais.

ATRÁS DO OUTRO

Gonzaga Mota lança, agora em março, Poemas Reunidos.

E, logo depois, em abril, Assim é a Vida, que foi revisado pelo Seridião Montenegro.

CURRIOLA

César e Mirna Galvão só na segunda encerraram temporada praiana momina.

Ele lidera sobreviventes da turma jovem do Náutico-Meireles, da qual, honrosamente, faço parte.

MINUTÃO

No meu de O POVO-CBN, abordei o bocejo.

Que só tem uma saída, não dar o segundo na mesma roda.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 22 de fevereiro: Luizinho Melo, que participou do Gala dos Solteiros .... Márcia Oliveira, afim da praia Campina do Cumbuco, que tanto frequentei, Nivaldo vivo .... Fernando Dall'Olio, que foi do comando idealino .... Quitéria Pompeu, mulher do José, que foi meu colega Marista Cearense.

BON MOT