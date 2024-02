Fernando César levou Egídio Serpa para o almoço tardio no Chez Marc do Icaraí Altaneiro.

Trata-se, no caso, daquele jornalista que, chamado por Edson Queiroz, quando formava a equipe do Diário do Nordeste.

Inquirido sobre a quem deveria entregar a coluna social, respondeu de bate-pronto.

Se é para ter repercussão, Lúcio Brasileiro, fui convidado, mas acabou não dando certo.

Por ser, para mim, muito difícil deixar O POVO, onde entrei, pela primeira vez, na Senador Pompeu, pelas mãos de Paulo Sarasate, via Albanisa.

E anos depois, retornei, trazido pelo próprio Demócrito Dummar, já na Aguanambi.

BANCADA

A presidência do Tribunal de Justiça de Brasília é ocupada agora por um cearense, Waldir Leôncio, de Fortaleza.

Aliás, o sodalício conta com três alencarinos, João Egnon, irmão do novo Chefe do Poder, e José Cruz Macêdo.

GENTLEMAN

Só agora soube da partida de Galba Borges.

Um fidalgo do meu tempo de Diretores Lojistas.

GAUDIOSO

Hoje morante em Portugal, Edson Silva, que teve cinco mandatos de deputado e foi meu copã na Uirapuru.

Bastante festejado no almoço dominical do Don Pepe, em instigante papo com fazendário Jesus Cintra e empresário Said Guilhon.

RONDA DOS NATAIS

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Aurila Frota, primeira-dama da Academia de Cinema .... Nilo Sérgio Holanda, que uma vez participou do AAAA, do Cláudio Aguiar .... Júlia Lopes, nora da saudosa Irene Delni, que pertenceu às Dez Mais .... Alexandre Amoreira, provento do saudoso desembargador Eymard e Santa Maria.

BON MOT