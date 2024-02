Amiga me passou que duas colheres de sal fazem aumentar imediatamente a pressão, e ainda me trouxe uma autêntica maravilha para remediar.

Desde há 2700 anos, se extrai da ilha Balear sal de sublimes características.

Sua gente, já então, e até hoje, sente orgulho de seu sal natural, considerado um dos melhores que a natureza produz.

Flor de Sal, que extrai da zona protegida de Ses Salines d'Eivissa, considerada a rainha da região.

Única em textura e sabor, é uma autêntica "delicatessen" tão rara como apreciada.

Só com muito sol e vento ligeiro se formam os frágeis cristais puxados de forma manual.

MANCHETÍSSIMA

Tales Sá Cavalcante em tempo de alicerce.

Trata-se, no caso, do Farias Cariri, contando com entusiasmo da população, a partir do prefeito do Crato, José Ailton, que doou o terreno.

PRO MAIS ALTO

Soube que o Josué de Castro II vai morar em Nova York.

Dando raias à sua condição, de há muito reconhecida, de revelação da cirurgia cardíaca.

AS HONRAS

Primeira internacional de Fagner no ano será em Portugal.

Onde será recebido pelo embaixador do Brasil, Raimundo Carrero, natural do Maranhão.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 28 de fevereiro: Jane Juaçaba, mulher do Sérgio, quer dizer, nora de Heloysa e dr Haroldo .... Daniel Fiúza, braço da mãe no Gualberto, que tocou meu último Gala, que foi também o derradeiro do Centro de Convenções César Cals .... Mônica Arruda, que forma na Ong Sorriso Colgate .... Dito Machado, conceituado ambientador .... Fernanda Sisnando.

BON MOT