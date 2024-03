John Carey, professor da Universidade de Oxford, garante que "obra de arte é qualquer coisa que uma pessoa tenha considerado como tal alguma vez."

O fato de muita gente adorar Monalisa não significa que quem prefere as pinturas do artista de seu bairro está errado.

Não há leis universais válidas para todas as culturas, no Ocidente, por exemplo, valem a originalidade e o espírito transgressor do autor.

Em contraposição, no outro lado do mundo, pesa sobremaneira a tradição.

Para desfrutar esse tipo de beleza, Oscar Wilde recomendava manter-se alerta e não ficar condicionado aos gostos da maioria.

Se atribuirmos valor à nossa vida e amoldarmos segundo os nossos anseios, poderemos torná-la uma obra de arte.

CRIANÇA

Humberto Camurça festeja nova idade hoje no Náutico.

Aliás, não precisa nem vela, pois continua o Menino amado por todos nós.

E TOME BIS!

Pela segunda vez, chef Cavalheiro Braz me faz de cobaia no Fornetto, com a pizza de queijo francês.

TRÊS

Na Gadelhada, reencontro Elizeu Batista, filho nominado do patriarca de Orós.

Que dali partia para abraçar tio 101, Luiz Gadelha, em companhia de Weima e Branca, única varoa sobrevivente.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 1 de março: Patrícia Sydrião Ferreira, Távora do pai, que construiu a primeira casa colonial moderna do Ceará .... Regina Galvão, mulher do Pedro, tocador da LCR, do Grupo Christus, que imprime, faz anos, o nosso Sociedade Cearense .... Ramiro Milfont, produto do Cumbuco primitivo .... Socorro Camurça, consorte do Meninão .... Vera Lúcia Rocha, de marido supermercadista.

