Carné Dominical: Marcando a folhinha amanhã, Ângela Morais Correia, filha do último gentleman, Milton, por sua vez, irmão de dona Luíza Távora.

Cristina Aragão, caçula do meu compadre Sílvio Leal .... Daniella Medeiros, nora dos Volarianos Lúcia e Maurício.

Paulo José Benevides, a quem pela última vez que ouvi foi entoando My Melancholy Baby, no Beach Park, na festa que Joãozinho ofereceu a Beatriz.

Eliane Bonfim, consorte do dr José Maria .... Gladys Barreira, esposa do Wagner .... Carlos César Cintra, doutor em Direito Tributário, professor da Universidade Federal.

Marília Câmara, mulher do Magno, baluarte da Unidos do Natal e da ASVA, que é Associação Sem Vida Alheia.

Silvana Maranhão, filha de Sâmia Pinheiro, legenda da beleza e da elegância .... Ignês Medeiros, verbete do Sociedade Cearense.

SOGRA-AVÓ

Após casar filha Marina com inglês em Londres, Cleide Corrêa trouxe o genro, para apresentar à mãe Elza, que mora em Poços de Caldas.

De onde regressa no meio da semana para o Ceará.

SOLUÇÃO

Mesmo sendo Quaresma, o padre, seja quem for, não apareceu para celebrar a missa do último sábado em Mestre Antônio.

Uma paroquiana assumiu o lugar e deu conta do recado valiosamente cristão, incluindo a hora do sermão.

RETORNO

Rodrigo Uchoa acenando com reintegração no Albergue Universitário do Cumbuco.

Afinal, ele foi o primeiro Papo AU, face, naturalmente, à boca conversação.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 2 de março: Marilena Campos, do clã Alencar Pinto, filha de Raimundo e Helena .... Afonsina Oliveira, que tem tudo a ver com violonista Nonato Luiz, que contou comigo na largada, que o levou até mesmo a terras estranhas.

