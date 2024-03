Filme imortal por imortal

Foto: acervo pessoal Leitão e o pico da beleza

Juarez Leitão me fez personagem sobre Casablanca, com direito até a foto, bem menor que o filme e bem maior que eu próprio.

Classifica a beleza de Ingrid Bergman como seu momento culminante, quanto mais se angustia, mais bela, e tacha o desempenho durão de Bogart como perfeitamente convincente.

Nomeia algumas frases que até hoje são repetidas pelos que assistiram e continuam vendo.

No início, há um diálogo antológico entre Rick e sua namorada no bar. Ela pergunta o que ele havia feito na véspera, e Rick, nome do protagonista, desdenha: "Faz muito tempo, já não me lembro." A moça insiste: O que vai fazer esta noite? "Não costumo fazer planos a longo prazo."

No final, quando desiste dela, e a aconselha a embarcar com o marido para a América, e ela indaga: E nós, Rick? Responde: Nós teremos sempre Paris (o local onde viveram o romance e ela o abandonou pelo marido, revolucionário anti-nazista, que julgara morto).

Esse filme, vencedor do Oscar em 1943, para Melhor Película, Melhor Diretor e Melhor Roteiro, é um dos emblemas de Hollywood, foi grande paixão da geração dos anos 40, e continua a ganhar admiradores.

Em Fortaleza, gerou adeptos fervorosos, como o pesquisador Christiano Câmara, memorialista Marciano Lopes, o cronista Blanchard Girão e o poeta Antônio G. Barroso, todos partintes.

O mais ardoroso devoto, acho que no mundo, é o jornalista Lúcio Brasileiro.

Formou-se a lenda de que ele teria assistido quinhentas vezes. Indaguei-lhe pessoalmente e fui surpreendido pela resposta. Pela primeira vez, o fato superou a versão, perdendo sua dimensão: Confessou que já vira Casablanca mais de mil vezes.

Quando Lúcio abriu seu restaurante no Cumbuco e o batizou de Ugarte, e não Rick's, fugiu do óbvio, além de enaltecer o ator Peter Lorre, que aparece apenas cinco minutos, tempo que ele achou pouco, para a importância da intervenção do ator na estória.

Na Academia, Bogart perdeu para Maior Ator e Bergman não foi sequer nomeada como Melhor Atriz.

A música, e aí, ninguém perdoa, As Time Go By, de Herman Hupfield, foi batida por A Canção de Bernadete.