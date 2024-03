A realidade vista através de nossos filtros

Foto: acervo pessoal A família penhorada agradece, Bia Carvalho com marido desembargador Leonardo e filhas Celina e Maria Helena

O budismo nos recorda que o que chamamos de realidade é, de fato, uma versão dela, vista através de nossos filtros.

Assim, se uma pessoa encara o mundo sob o véu da desconfiança, tudo sempre lhe parece suspeito e imprevisível.

Da mesma forma, aquele que espera o desprezo do vizinho, acaba por ser desprezado.

Mas, assim como temos a capacidade de reproduzir nosso inferno pessoal fora de nós, também podemos colocar um filtro positivo entre nós e a realidade.

Se encararmos os outros com amor e confiança, obteremos respostas positivas, pois, em boa parte, somos o que as pessoas esperam de nós.

E elas acabam sendo o que esperamos que sejam, portanto, vale a pena oferecer-lhes um espelho que mostre não só o que são, mas também o que podem vir a ser.

PERMANENTE

Quem foi Porta sempre será Voz.

Fernando César grudado ao telefone, atendendo chamadas dos amigos de Sarney, pela saúde.

VIVE

Fernanda Quinderé descobrindo, pela Internet, primeiro namorado, João Guilherme Clark.

Quando tenente da Aeronáutica, na metade dos anos 50s, alvoroçou as moças do Ideal, das quais ela era uma das mais charmosas.

AUTORES CITADOS

Sentado por algum tempo na minha mesa do Fornetto.

Wellington Teixeira mencionou uma presença, Cid Carvalho, e duas ausências, Augusto Borges e José Rangel, meu afilhado e compadre.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 4 de março: Rita Martins Rodrigues, consorte do dr. Cabeto .... Sílvia Dummar, mulher de meu patrão radiofônico .... Juliana Barroso, esposa do Xara .... Andréa Oliveira, do Olinto Neto .... Luciana, do Glisberto Bastos .... Ana Carolina Zanocchi, do José Maria .... Todos verbetes do Sociedade Cearense, que está chegando.

BON MOT

"Não se preocupe em evitar as tentações, à medida que você envelhecer, elas o evitarão." (Laurence J. Peter, Coleção Oto de Sá Cavalcante)