Imortal pra valer, Juarez Leitão fecha seu livro, Sábado - Estação de Viver, retratando hoje parcialmente extinta Turma do Iate, da qual, por sinal, participou.

Incluindo nomes que tiveram muito a ver com minha própria vida.

Tais, mais próximo irmão civil, Lustosa da Costa, encostando nele Luís Frota, me tirou das cinzas televisivas, Tancredo Carvalho.

Primeiro cirurgião da existência, Pedro Henrique, de braços abertos na porta da Gazeta, me recebendo, após fechamento de O Jornal do Bonaparte, primo Dorian Sampaio.

Anastácio de Sousa, que baixou na Torre do Iracema com Demócrito Dummar, ensejando meu retorno ao O POVO, com beneplácito total de Albanisa Sarasate.

HORIZONTE

Do Alto da Torre Sul, onde fica sua Oficina Central.

Beto Studart apontava pra bancada biográfica sua próxima atração, mais ou menos cercana.

A JATO

Quem está deixando a cidade, porém, para logo voltar, é o César Montenegro.

Filho do César Wagner, que foi o primeiro vice-presidente de J. Macêdo, que me levou pra Gazeta, comprada pelo Grupo, a pedido de Virgílio Távora.

EXPRESSAMENTO

Do Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara, recebo opúsculo sobre as cachoeiras do Maciço de Baturité.

Na dedicatória, fala da longevidade jornalística e memória privilegiada daquele senhor.

BICOS DE PENA

Bel e Sá Júnior ensaiaram na Taíba mesa que vão ter no Costa Diadema, atravessando o Atlântico .... Paulo Aragão visto domingo no Ideal, querendo isso dizer que Albergue Universitário não abriu .... De viagem marcada para Madrid, após fim de semana em João Pessoa, educador Antônio Filgueiras e Neca.

BON MOT