Ontem foi dia de me comunicar com Juscelino Guilherme, da LCR, a empresa gráfica do Grupo Christus.

Que há vários anos imprime Sociedade Cearense, o Livro da Nata, que estreou em 1981.

Entre outras responsabilidades, que desenvolve com extrema eficiência, é ele quem assina a capa.

Como se sabe, a obra, que editamos com tanto prazer e vontade, só sai de dois em dois anos.

Frequentando mil e quinhentas cabeceiras, as mais desejáveis da cidade.

Daí, a enorme força das mensagens inseridas em seu contexto, que duram 24 meses.

NO CHÃO

E a Prefeitura põe abaixo quase metade de minha existência.

O Iracema Plaza Hotel de Philomeno, onde aprontei em altíssimo estilo.

EM CASA

Jório da Escóssia Júnior almoçando com paulistas no Zio Cuciña.

O já afamado restô da planta baixa do BS Design.

USEIRO & VEZEIRO

Dr Josué de Castro III foi quem tomou a frente da restauração da casa grande de Orós.

Onde, por tantas vezes, usufruí da fidalguia de Eliseu e Isaura Batista.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 6 de março: Anastácio de Sousa, conduto do meu retorno ao O POVO, e lá já se vão cinquentanos .... Vienna Pouchain, viúva do primeiro amigo de mi vida, Xico .... Sílvio Mesquita, verbete solteiro do Sociedade Cearense .... Danielle Linheiro, de marido vinholojista.

BON MOT