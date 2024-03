Prazeroso convite acaba de ser recebido por este repórter, assíduo frequentador do Front da Prainha.

Trata-se, no caso, do chamamento para as Bodas de Diamante do coronel Adyr Sampaio e Ana Maria, nascida Pinto.

Vem em nome de seus filhos Alexandre, Frederico, Reginaldo e Ana Cristina, única varoa, que também é militar.

Além de Cristiano, que é o segundo, pela ordem, e atual Comandante da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, sede da Décima Região.

Acontecerá a partir das sete da noite do dia 16, no Espaço Engenho Colonial, em Aquiraz, dos Targino.

SAUDADE NÃO PARA

Desembargador Zezé Câmara recebeu patota de Jacarecanga, em termos oitentanos e sabadinos.

Sob coordenação do dr Álvaro Andrade.

EM CIMA DA HORA

Alentada referência de Nazareno Albuquerque, em O POVO-CBN, sobre a demolição do Iracema Plaza, resultou de telefonema que me deu pouco antes.

Aliás, mencionou o nosso Clube de Imprensa, fundado e reunido na Torre, onde eu morei.

CHANCE

Possibilidade da vinda, embora ainda não confirmada, do Cláudio Aguiar, para encontro de sábado no Ibiza do Cumbuco, da bancada editorialista.

Presidida pelo Reginaldo Vasconcelos.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 7 de março: Francisco José Linhares, tradicionalista de Guaramiranga, tendo tudo a ver com a Fazenda Venezuela .... Tatiana Rocha, filha do Chiquinho Feitosa, nora do ministro César Ásfor .... Fábio Campos, que esposou Cybele, nascida Gurgel.

BON MOT