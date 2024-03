Iracema Plaza - Hotel São Pedro

Foto: Edimar Soares, em 5/7/2012 Edifício São Pedro em 2012. Não estava bem, mas deterioração foi acelerada

Inaugurada em 31 de dezembro de 1966, minha morada no Iracema Plaza foi a primeira cobertura de Fortaleza.

Resolvi festejar o natalício de minha irmã civil Lurdes Gentil, e contei, de imediato, com a solidariedade do arquidecorador Arialdo Pinho.

Que passou cinco meses na luta, e me entregou pronto, naquela noite de Réveillon.

Consegui o piano do Conservatório, que se danou pelas escadas dos oito andares, quebrando tudo.

O primeiro a chegar foi o quase até então governador Virgílio Távora, com dona Luíza.

E a pista foi estreada pelo dr Sílvio Leal e Edite, de passagem para o Ideal.

Belíssima em branco, Beatriz perguntou pro marido: Você já conhecia? Resposta do Chico: Bonitinho assim, não.

Foto: acervo pessoal Adriano Josino com filha Rejane e genro Nercy Barros. (By Evando)

REFRÃO COLADO

Balanço de Dias Branco, sem nenhuma surpresa, faz jus à minha criação radiofônica pro grande Grupo.

Sempre de Braços Abertos Para Crescer.

SEPULTURA PRÓPRIA

Quando ganhando de um a zero, Ceará recuou time todo, pressenti a desgraceira.

Pois treinador, mais uma vez, esqueceu que retranca é quando faltam dez minutos ou menos pra terminar, e não ainda no primeiro tempo, pois, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.

DE BRASÍLIA

Ministro Cláudio Santos, que veio a Fortaleza acompanhar mulher, partícipe de congresso só delas.

Tomava café ontem no Gran Marquise com dois da primeira, André e Cristiane.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 8 de março: Arquiteto Romeu Duarte, quinzenal de O POVO, que já me teve como personagem .... George Assunção, se podemos achar assim, genro-neto do grandioso Antônio Martins .... Danilo Arruda, verbete do Sociedade Cearense, pela Ildefonso Albano.

BON MOT