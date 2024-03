Quando seu período na prisão estava chegando ao fim, Oscar Wilde escreveu A Balada do Cárcere de Reading.

Em 1897, posto em liberdade, mudou-se para a capital francesa e trocou seu nome para Sebastian Melmoth.

Sua saúde nunca voltou a ser a mesma, embora o senso de humor se mantivesse, e, no final da vida, se converteu ao catolicismo.

Em 30 de novembro de 1900, Wilde falecia em Paris, havendo divergências a respeito de quais foram suas últimas palavras.

Há quem diga que antes do último suspiro ele criticou o papel de parede do quarto, do qual não gostava.

Porém, outros asseguram que se despediu bem a seu estilo, "morri como vivi, acima das minhas possibilidades".

RETINA & MEMÓRIA

Durante um quarto de século, deitei e rolei na cobertura do Iracema.

Pois bem, amanhã, no espaço dominical, desenvolvo esse passado glorioso.

LIVRAMENTO

No escorrego da Corte, presidente Sarney provocou muitas peças.

Porém, recupera quase tudo.

VELHO-DIREITO

Advogados veteranos de Brasília encetam movimento.

Visando recuperar prerrogativas da classe que lhes foram ceifadas.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 9 de março: Mauro Benevides Filho.... Maria de Fátima Amoreira, mulher do caçula de Santa Maria .... Marcelo Mota, que traz no currículo presidência da OAB ....Madalena (Madá) Trévia, do Departamento de Papel da Ong Sorriso Colgate.

BON MOT

"A SIMPATIA É COMO O AMOR, UM SENTIMENTO QUE NÃO RACIOCINA" Olavo Bilac