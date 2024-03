Resenha social de prata

Foto: acervo pessoal VT, useiro e vezeiro

Tendo ido pra lá passar uma semana, acabei ficando um quarto de século no Iracema Plaza, num quarto, e, logo depois, na cobertura.

Vivi esse todo em clima de festa, almoços, jantares e até noites dançantes.

Recebi na Torre o maior paisagista brasileiro, Roberto Burle Max, e o jornalista Carlos Castelo Branco, Papa do Colunismo Político.

Dei um jantar black-tie para Waldemar de Alcântara, quando assumiu a vaga de Sarasate no Senado, presente seu maior amigo, o imobiliardário José Carneiro da Silveira.

Boas-vindas ao general Dilermando Monteiro, que chegou para comandar a Décima Região, com a presença do governador do dia, Adauto Bezerra.

Os governadores Aloísio Alves, do Rio Grande do Norte, e Divaldo Suruagy, das Alagoas.

Dois almoços para César Cals e um jantar para Virgílio Távora, que esteve lá em cima várias outras vezes, da primeira noite à última tarde.

Para uma galinha à cabidela, várias vezes, o grande Aldemir Martins, único cearense a vencer a Bienal de São Paulo.

Black-tie para festejar o natalício da grande anfitriola e minha deveras amiga Nicinha Pinheiro.

Reuni a nata do empresariado para um encontro com Horácio Klabin, o Rei da Celulose.

A atriz Glauce Rocha, que fazia a mulher do coronel Pedro Barros em Irmãos Coragem, na mais famosa novela da Globo, e que logo desapareceria, batida pelo coração.

Vesperal, após o enlace de Ionete Correia e Hans Schmidtner.

Despedida para Ésio e Madalena Pinheiro, que partiam pela primeira vez rumo Europa.

Almoço congregando equipe recém-nomeada pelo prefeito Evandro Ayres, entre outros, Oto de Sá Cavalcante, Rocha Furtado, Roberto Farias.

Campeões do mundo Beline, Orlando, Jairzinho, Rivelino e Carlos Alberto, o Capitão, que já partiu.

Jubileu de Prata do presidente da Academia de Letras, Eduardo Campos.

Aperitivo do Réveillon de 1967, todo mundo escalando para a festa do Ideal.

Mesa tarde adentro para aqueles que, por um triz, não ganharam a Copa, tais Barbosa, Zizinho e Jair da Rosa Pinto, que testemunharam o grande Nilton Santos chorando pela situação de seu compadre Garrincha.

Cabeleireiros locais em torno do colega famoso, Jassa, protegido do Sílvio Santos.

Casamento de Sônia Uchoa e Alfredo Couto, hoje rompido, tendo rendido bons frutos.

Despedida do capitão dos Portos Luiz Carlos Amaral e Maria Célia, meus amigos particulares.

Coq dos colunistas nordestinos que vieram pro lançamento da revista Fame, com direito a almoço em Palácio, pelo governador Adauto Bezerra.

Criação do Grupo de Ação Parlamentar, pretensamente de apoio ao governador sainte, VT.

Lançamento de livro do poeta Cláudio Martins.

Dagmar Pontes e Vera Barroso, filha de Parsifal e Olga, com Flávio Phebo, decorador cearense que despontou em São Paulo.

Frei Memória reunido com Américo Picanço, para tratar da vinda de Flávio Cavalcanti.