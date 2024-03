No meu Minuto de O POVO-CBN, proclamei trajo preferencial do casante, paletó de dois botões, sendo o colete desobrigatório.

Que padrinho ou convidado comum podem presentear os nubentes com quadro, muito apropriado para quem está montando casa.

Pôr no convite "Têm o prazer" ou "Têm a honra" não é pertinente, os pais simplesmente convidam.

Casamento cancelado implica a devolução dos presentes, menos aqueles que já foram usados.

Apadrinhamento é um parentesco que se adquire, desse modo, tios, irmãos e até mesmo primos, não devem ser cogitados para esse mister, se já o são.

Noiva não joga mais buquê para as amigas, porque estas, hoje em dia, já se arrumaram na vida, de uma ou outra forma.

DE PRIMEIRA

Partiu José Maria Chaves, alavanca da Academia dos Médicos Escritores.

Uma das melhores figuras da praça.

PROGRAMA

Prontos pra atravessar o Atlântico mais uma vez.

Educador Antônio Filgueiras e Neca agendaram conhecer hoje o Chez Marc do Alto Icaraí.

OLHO MÁGICO

Já escolhi capa do Sociedade Cearense, das três propostas do Juscelino Guilherme.

Todas alcançando a perfeição.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 11 de março: Lúcia Milfont, saudosíssima vizinha do Cumbuco, por sinal, ainda tem casa lá, se aproximando do mar .... Juarez Leitão, cujo livro Sábado - Estação de Viver me serve de alimentação e entretenimento .... Eveline Medeiros, que foi primeira-dama do meu, do seu, do nosso NAC .... Liliane Albuquerque, biribarista .... Edison Costa, oftalmologista ....Luana Amoreira, mulher do Daniel.