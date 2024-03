Mesmo tendo no carretel um dos clássicos da tela, O Retrato de Jennie, com Jennifer Jones e Joseph Cotten.

Adriano e Regina Josino abriram sábado o Cine Pedra da Costa por motivos não cinematográficos.

Qual seja, a biografia encetada por Beto Studart, que adotou ideia do Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara.

Sendo assim, Reginaldo Vasconcelos, coordenador da oportuna empreitada, comandou encontro cumbucano.

Trazendo os técnicos Fernando Lima e filho Bruno, para dar seguimento às gravações iniciadas no BS Design.

Estreando, Vicente Alencar, sempre apontado como um dos sucessores do Príncipe da Imprensa Edilmar Norões, agora formando na bancada.

MAINHA DIVIDIDO

Partida do grande José Maria Chaves abriu duas vagas acadêmicas de uma só vez.

Literatura e Jornalismo e Médicos Escritores.

NOBRE NO NORTE

Flagrados almoçando no Don Pepe, Victor Frota Pinto e Viviane.

Que vem a ser uma Marinho de Andrade de Sobral, tal dona Dulce, que foi sogra da Baronesa de Waldner.

ORLA OLHADA

Prefeito Vitor Valim é um dos últimos de Caucaia que mais "viu" a faixa oceânica.

Daí merecer de todos nós a paciência da espera.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 12 de março: Mazé Coelho, companheira, com Francisco, de inesquecível Réveillon em cima da baía de Palma .... Altino Farias, da Embaixada da Cachaça, colaborador da confra da Unidos do Natal, com marcas espetaculares .... Lúcia Albuquerque, caçula de Waldemar e Dolores Alcântara.

