Quem procura ou almeja a unanimidade, certamente será um louco ou perdeu o juízo.

Este ano, fará 70 da vitória de Martha Rocha para Miss Brasil e, depois, vice do Universo.

Sendo oportuno revelar por inteiro o escrutínio de sua eleição em Quitandinha.

Pois saibam que três jurados, o poeta Manoel Bandeira, o escritor Fernando Sabino e a colunista Helena Silveira, não votaram nela.

Que preferiram sufragar a candidata do Estado do Rio, Zaída Saldanha.

Foi o artista plástico Santa Rosa quem desempatou, quer dizer, a baiana das duas polegadas só passou no olho mágico.

BAGAGEM DE BEM

Laerte Menezes chegando agora.

Trazendo catatau de Casablanca, visto natalício do repórter se aproximar.

CONTEXTO

Givaldo Sisnando, que faz parte do meu Guia Civil de Saúde, telefona com boas notícias.

Chegou Kyolic CV, enviado dos States pelo filho Eduardo (Dudu)

VOCAÇÃO

Pintor retratista Francisco vem de engrandecer minhas paredes, na praia e na cidade.

Me ensejando ficar mais bonito do que já sou.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 13 de março: Francisco Coelho, a quem mostrei Alter do Chão, o paraíso amazônico .... Paulo Vale, único filho da desembargadora Iracema que ficou aqui, pois Cláudio se fixou em São Paulo .... Hermeto de Paula, que me homenageou em seu jubileu, tendo discursado Freitas Cordeiro, que já recebeu o Troféu Albanisa Sarasate, pós Luciana Dummar .... Paulo Neves, um dos verbetes do Sociedade Cearense locados na República do Líbano.

BON MOT

"Aos deuses peço só que me conceda o nada lhes pedir" Autor desconhecido