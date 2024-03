Grande amigo do Cauby Peixoto, Paulo Sérgio Santa Cruz vem de receber régio presente.

Trata-se do primeiro documentário pós-morte sobre o reconhecimento ao maior cantor brasileiro, enviado pelo autor, Nelson Hoineff.

Um dos pontos altos é o depoimento de Ângela Maria, que chegou a fazer dupla com Cauby, na boate que ele proprietava com os irmãos, no Leme carioca.

A propósito, foi no Drink, criado pelo organista Djalma Ferreira, que ouvi, pela primeira vez, Volare.

Música que consagrou Domenico Mondugno no Festival de San Remo.

E que, logo depois, fiz batizar a minha Turma Volare do Ideal.

NOTA DEZ

Por questões profissionais, Jardson Cruz não pôde aceitar quarto mandato no Náutico.

Um dos melhores presidentes do Meireles, deixa em seu lugar Luiz Henrique Vasconcelos, filho de Meton César.

REALIZANDO

Com Wai-Wai, de apartamentos, e depois as casas anexas, Deda Studart emoldurou a paisagem urbana cumbucana.

Está, portanto, a merecer reconhecimento da edilidade de Caucaia.

AL MARE

Gravadores Fernando e Bruno Lima, da empresa Prisma, formam no grupo de cearenses.

Que 13 de abril embarca no Costa Diadema, que zarpa do Mucuripe.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 14 de março: Weiber Xavier, que foi o assistente de Beatriz Philomeno nos anos mais recentes ... Tenente-coronel João Alencar .... Henrique Gondim .... Ernani Napoleão Júnior, neto do lendário Zequinha da Zona Norte .... Marcelo Holanda .... Edson Santana.

BON MOT