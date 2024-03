Integrante dos saintes de 1968 do Colégio Militar, o engenheiro Mário Pompeu.

Residente em Salvador, baixou aqui, com mulher Gisa e filho nominado.

Sendo recepcionados pelos colegas daquele tempo com um jantar ao lado da piscina do Ideal.

Alguns, com as esposas, tais general Manoel Theophilo (e Ana Virgínia), coronel Francisco de Assis Souza (e Marta), Marcus Borges (e Ana Cristina).

E outros, sem, Guedes Meireles, Francisco Perdigão, Geraldo Lúcio Teles e Narcélio Miranda, aglutinador.

Além de Maninha, que não falta a nenhum encontro, representando marido já partinte, coronel Newton Magalhães.

LAÇOS

Em sua Oficina Central do BS Design, Beto Studart deu almoço para meia dúzia.

Não deixando assim passar em branco o natalício oitentão do amigo Paulo Monteiro.

VALOR ADMITIDO

Desembargador Leonardo Carvalho honrado pela Assembleia Pernambucana.

Cidadão Maurício, que passou a ser.

POPULAR

Restô Mezzi foi palco de encontro Fortaleza-Cariri.

Ensejando apagar de velinhas do jornalista Marcos Peixoto, que dá ibope aqui também.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 15 de março: Deda Studart, que deu ao Cumbuco vistoso Wai-Wai .... Alexandre Queiroz, que matrimoniou Ticiana Timbó .... Augusto Trévia, cuja mulher Madalena (Madá) Cavalcante, onguista Sorriso Colgate .... Luiz Fiúza, arquiteto .... Fernando Férrer, advogado.

BON MOT

"PROCUREMOS SER MAIS PAIS DO NOSSO FUTURO DO QUE FILHOS DO NOSSO TEMPO" Miguel de Unamuno