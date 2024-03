Conheci Assis Antero quando, recém-médico, ele formava entre os instaladores da Clínica Bonomo.

Eram quatro, dos quais só Walber Vieira permanece ao sul da Praça do Cristo Rei.

Sendo os outros três, Fernando Vieira, João Luiz e o nataliciante, que, faz muito, pendurou o jaleco.

Que marcando a folhinha neste sábado, será o protagonista de almoço obviamente festivo, no Steak House.

Com presença predominante do pessoal da Banda Mel, que ele integra desde fundação.

Aliás, também faz parte da Escola Unidos do Natal, se constituindo sempre em prazerosa presença.

NOVATA

Caçula do Azul, Silvana Bezerra estreou no jantar da Maria Vital.

Seu lugar, até agora, era ocupado por Maria Wanda Sá, que renunciou, abrindo vaga.

PRESENTE VERDADE

De Aprígio Girão, recebo livro O Poder Está no Ar, destinado à Estante-Validade.

Sobre o maior empresário da comunicação brasileira, Roberto Marinho, que conheci pessoalmente na redação de O Globo.

VOLTA

Pela segunda vez, patota daquela biografia se reunirá, manhã de hoje, no Cine Pedra da Costa.

Sob a régia de Reginaldo Vasconcelos.

BICOS DE PENA

Caio e Ana Oliveira, natalinos de morada, estiveram aqui, curtindo hospitalidade iracemista da sogra e mãe, Wilma Patrício .... Almoçando dominicalmente no Don Pepe, Said Guilhon recordando infância no Panela do Iracema Plaza, que eu batizei, exaltando sobremesa de chocolate da Kopenhagen.

BON MOT