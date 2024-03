Apraz-me registrar natalício do advogado Estênio Campelo, que ocorrerá na quinta, 21.

Dileto nortista cearense de Crateús, instalou-se na Nova Capital e dominou a banca.

Sendo a sua uma das mais procuradas da Corte, dando pra perceber seu relacionamento no Alto Mundo.

Lançamento da biografia, elaborada por Edmar Santos e Magno Martins, será o ponto alto da festança.

E entre os que partirão daqui, figuram Regina e Adriano Josino, cuja filha Renata Almeida é figura proeminente na equipe.

COSTAS LARGAS

Após tempão, revi, embora apenas telefonicamente, Luiz Sérgio Vieira.

Que tem raízes tanto no Ideal como no Náutico, além de ser um Borges por via materna.

REAPARECER

Na quinta, Wilma Patrício reatou a Quarta-feira Santa.

Com duas titulares, Emília e Ecilda Girão, formando a mesa no Chez Marc.

GOTA D'ÁGUA

Costa Diadema, que zarpa dia 13 do Mucuripe, escala em Salvador.

O que aumenta, sem dúvida, embora por pouquíssimo tempo, o fascínio da viagem.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 19 de março: Paulo Studart, último comandante Brigada da Décima .... Tereza Quinderé, Escóssia de pai .... Anderson Marques, de quem fui cliente no Hospital do Leste .... Fernanda Almeida .... Watilla Moura, matrimoniado com Nara Leão.

BON MOT