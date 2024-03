Prefácio de Uma Casa Toda Graça, por Batista de Lima, do qual pincelamos trecho abaixo:

A casa amarela de Graça Roriz Fonteles me parece toda azul e revela que um firmamento se instaura.

É algo sem fim, como um céu de agosto ou como um mar matinal, um portal para o infinito, que logo ocupa a alma do leitor.

São retalhos que vão sendo ligados um por um, se dando as mãos em ciranda, para formar o tecido da memória.

É uma casa da saudade, uma casa sinestésica, em que quitutes olvidados salivam o instante do retorno.

PAPO COM PACO

Com seu amigo André, filho do Francisco Ribeiro, com quem trabalhei em O POVO, Duda Brígido foi conhecer o Chez Marc.

Em noite de demorada conversação, até mesmo porque o bem falante Marcus Lage pouco deu trégua aos companheiros ávidos.

LÁ DE CIMA

Quase na agulha, reportagem dedicada às damas que são ladys.

Mas, foram programadas apenas as já chamadas pelo Senhor.

LIÇÃO

Um cliente entrou no consultório de um médico e foi logo proclamando que não fumava e só bebia água mineral.

Calmamente, o doutor lhe respondeu: Meu amigo, desde que me conheço, só tenho bebido água vegetal, e vou me dando muito bem.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 23 de março: Fabiano Costa, um dos seis sobreviventes da Turma do Náutico, que foi a minha .... André Jucá, craque em retina .... Marciléa Machado, filha do Marcílio Browne, que por pouco não jogou no Flamengo .... João Carlos Mendonça .... Jeissler Melo, mulher do band-leader .... Juiz Matovanni Colares, magistrado de boa reputação .... Maximiano Leite Chaves Barbosa, do clã do Barão de Camocim .... Luciano Lima.

BON MOT