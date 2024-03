De Ulysses Guimarães sobre Mauro Benevides: "O gênio do jeito"

Foto: Wikimedia Commons Ulysses Guimarães e Mauro Benevides

.

Ao completar 94 anos, Mauro Benevides abriu sua gaveta mais preciosa, reencontrando o depoimento que sobre ele prestou seu companheiro Ulysses Guimarães, sob o título que mancheteia minha coluna de hoje.

O Ceará, pelos seus filhos, é glorioso frequentador da História. Na cordilheira de gênios e talentos, apontam para o céu da imortalidade píncaros como José de Alencar, Capistrano de Abreu, Clóvis Beviláqua, Martins Rodrigues.

Nossa época não quebrou a tradição. Mauro Benevides perfilou-se à convocação para servir à vocação cívica e nacional de sua terra.

A carreira não foi lúdica, biônica, nem aleatório ou fruto do acaso. Foi conquistada com talento, coragem e determinação, degrau a degrau.

Jornalista, professor, vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, secretário de Estado, governador interino, diretor do Banco do Estado de São Paulo, presidente do Banco do Nordeste, membro do Conselho Monetário Nacional, pertenceu à direção, estadual e nacional, do PMDB, eis os passos, além de outros, de sua triunfal escalada para galgar a chefia do Poder Legislativo de seu país: Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional.

A relação ora publicada, que a modéstia obstou que fosse completa, testemunha o convívio de Mauro Benevides com os grandes do mundo, que saudou e por eles foi saudado.

O humilde filho dos "mares de minha terra natal" frequenta o Olimpo e fala com os deuses.

Sua trajetória foi a dos passarinhos, alados e sonoros companheiros das nuvens, símbolos da natureza, que não dá saltos: "Petit à petit l'oiseau fait son nid".

É sua a legenda do Imperador Augusto - Festine lente. Vai devagar para ir longe.

Há duas maneiras de vencer obstáculos: pela força e pelo jeito.

A vitória pela força tem travos, travos de amargura, abre feridas e arma sequelas.

A receita do jeito é o milenar "fortiter in re, suaviter in modo", implacável regra da Companhia de Jesus. A mão é de ferro, disfarçada em pelica.