Para Marcelino de Carvalho, beber é uma arte. Por que o copo de cerveja em que bebe uma senhora primeiro espuma menos do que aquele em que bebe um homem?

É porque a gordura do rouge age diretamente sobre a espuma e a desmancha, é melhor lavar sempre um copo para cerveja com água pura ou água e sal.

Por que não se enche um copo de vinho até a boca? É porque se a bebida vier até a borda, o buquê não terá espaço vital para agir.

Há necessidade de se conservar sempre as garrafas deitadas? Sendo álcool, não há necessidade, porque, quando destilado, não ataca a rolha.

Deve-se tomar cerveja geladíssima? Não. E a prova é que o bom bebedor aceita choca e de gosto amargo, quando isso acontece.

E com champanhe, qual é o procedimento? Frio, bem frio, mas não com uma crosta interna de gelo na garrafa.

EXAGERO BENFEITOR

Da imortal Regine Limaverde, recebo Mudança de Estação.

Com a seguinte dedicatória: Ao grande Lúcio, com um beijo do tamanho do sol.

DOUTRINA

Antoine Avinin deixou para os pesquisadores essa sua certeza universal.

A água não faz bem a ninguém, vai daí, devemos deixá-la aos arenques e a Pôncio Pilatos, que com ela lavou as mãos.

OPORTUNO

Primeiro presente natalício veio de amigo e irmão.

Que comparece todos os anos bem na hora do brinde.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 25 de março: Roberto Ney Machado, um dos que me deram mão, quando comecei a entrar no Ideal .... Antônio Borges Campos, Campeão da Hérnia .... Deborah Câmara, nora do desembargador Zezé .... Lucas Caminha, neto do Bezerra de Oliveira, que tocou os Serviços Urbanos na excelente gestão de Murillo Borges .... Fernando Furtado, que matrimoniou uma das belas moças de Crateús, todas I.

BON MOT

"EU ADORO SURPRESAS, DESDE QUE EU ESTEJA PRONTO PARA ELAS" Autor desconhecido