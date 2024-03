Cearense de Medicina empossou, sexta passada, dois imortais caçulas, Francisco Jean Crispim Ribeiro e Raimundo José Arruda Bastos.

Enquanto isso, veterano Elias Salomão solicitou passagem para a bancada Honorífica.

Aliás, o Boutala em questão gozou dos aplausos da assembleia, emitidos em profusão para ele e outro de sua geração, Geraldo Tomé.

E dois foram lembrados in memoriam, Roberto Lobo e Assis Alves Teixeira.

Criado em outubro, foi agora apresentado o Hino da instituição, escrito por Martinho Rodrigues e musicado por Vitoriano Barros.

Entre os presentes, um reaparecimento, dr Joacílio Moreira Lima, tradutor de Claude Bernard.

DELÍCIA DE PEIXE

Só o João Soares não pôde acolher o À Brasileira que o Aldenor preparou, na Pensão Vidigal, para os gravadores da biografia.

Afinal, não poderia adivinhar o que vinha na panela.

IDA & VINDA

Operador viageiro Flávio Wanderley me informou que o Chez Bernard de Salvador continua aberto.

Era meu ponto, nos tempos baianos, e a gente tinha de marcar hora de chegar e hora de sair, como no dentista.

AVIS RARA

Costa Diadema parte realmente ao entardecer de 13 de abril.

Completamente tomado, até mesmo porque faz muitos anos que não se vê um buque zarpando do Mucuripe.

BICOS DE PENA

Delegada Margarida Borges, Aquela Que Só Prende Por Amor, presente, com irmã Raquel, no Jubileu Sampaio .... Marcando a folhinha, Rosângela Cardoso, mulher do Danilo, que foi o causídico final do Sérgio Philomeno .... Papo dominical no Don Pepe emoldurado pelo engenheiro Campito Paracampos e empresário Said Guilhon, primo do inesquecível Ernani.

BON MOT

"GRANDES MENTES DISCUTEM IDEIAS; MENTES MEDIANAS DISCUTEM EVENTOS; MENTES PEQUENAS DISCUTEM PESSOAS" Eleanor Roosevelt, Coleção Oto de Sá Cavalcante