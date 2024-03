Na carta, dependendo da intimidade, você pode usar Tu ou Você, o que está errado é começar com Tu e terminar com Você.

Ao telefone, quem lhe chamou é que deve desligar, porém, se você chamou antes e deixou recado, pode perfeitamente tomar a iniciativa.

O termo emprestar tem carma negativo, assim, se vai pedir a alguém, preferivelmente use adiantar, ceder ou, popularmente, quebrar o galho.

Presente em dinheiro deve ser concretizado em moeda mesmo ou efetivo, como diz o espanhol, e entregue em casa dos noivos, que não têm o direito de conferir.

Na recepção, nenhum convidado tem o direito de se retirar quando os casantes ainda não o fizeram, eles terão de sair primeiro.

Latas pregadas no para-choque foi sempre muito cafona, e ainda bem que hoje em dia não praticam mais.

CONSOLO DE AÇO

Alento pra torcida do Fortaleza.

Quem perde de um poderia perfeitamente ter ganho de um.

NAS ESTRELAS

Armenuhí e Paulo Sérgio Santa Cruz decolando na próxima semana.

Rumo Londres e ficam no Ritz, um dos três que restaram da cadeia, pois os filhos do César, criador, derrubaram na Justiça Lisboa e Barcelona.

UMA, SIM

Vicente Alencar domingando no Don Pepe, por conta do natalício das gêmeas Gabriela e Juliana, sobrinhas de Margarida, por sinal, presente.

Que são também do saudoso Tonzito, que estava representado pela irmã Eleuzina.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 27 de março: Eudinha (Lady) Palácio .... Gina Fiúza, afim do clã Antônio-Maria Luíza, que só de gêmeos deu seis ... Haroldo Parente .... Lilian Accioly, nascida Cysne .... Lena Cintra, verbete do Sociedade Cearense, nora do fazendário Jesus .... Marcondes Viana, editor de revista que, minimizando, daria Auto-Soci.

BON MOT

"O MEDO É UMA COISA BOA. SE VOCÊ NÃO TIVER MEDO, ACABA PULANDO DA JANELA" Keith Richards