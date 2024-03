Não é fácil, no fute (tirei o bol de propósito) de hoje em dia ver uma partida com seis gols, embora dois de pênaltis.

Como aconteceu na terça, quando o Brasil empatou com a Espanha em Madri.

Me levou a recordar o que é considerado o maior feito da Seleção Brasileira.

Goleada de seis a um sobre os ibéricos no Maracanã, só que manchada pelo protesto dos visitantes.

Que alegaram, junto à Fifa, patriotada do cozinheiro da concentração, que teria posto barbitúrico no almoço.

Até então, a Espanha vinha sendo o melhor time da Copa, porém, seus jogadores pareciam dormindo em campo, inclusive o grande goleiro Ramalhetes.

ÁGUA SANTA

Ivanilda e Álvaro Andrade hospedam no Fortim, na Semana Santa, diretores Comercial e Financeiro do CRIO, Francisco e Suely Kubrusly.

Com direito a volteio pelo generoso Jaguaribe, ao qual deverá se incorporar construtor Marcelo Montenegro.

CACIQUE-GUIA

Com Ibiza fechado, Carlos Araruna aderiu ao Chez Marc no Icaraí, para onde tem levado amigos.

O mais recente foi Robson Pascoal, seu vizinho no Wai-Wai do Deda Studart.

VISTO DE PONTE

Vanguardista do time de O POVO-CBN, Sérgio Ponte foi quem atirou pro gol da vitória e da classificação.

Incitando, no intervalo, o treinador do Ceará pôr Pulga em campo.

BICOS DE PENA

Quinta-feira Santa veio encontrar Beto Studart em Campinas, São Paulo .... Isadora de Castro, quinta geração da Aurora, foi presente de Páscoa de seu pai, Arthur, chegada de surpresa do Rio .... Flagrados no Fornetto, dentro da política de boa vizinhança, Inês e marido Marc, que é o chef em voga, no momento, da orla.