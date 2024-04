Este ano, 2024, faltariam apenas três para o Jubileu de Ouro de Fame, maior sucesso mundano da imprensa cearense.

O primeiro número acompanhou a edição de O POVO, em 13 de agosto de 1977, um sábado.

Dele participaram duas musas deste repórter, Lurdes Gentil e Maria Cláudia Bichucher.

Wellington e Eliane Soares e Silva, jantando no insubstituível Panela, com o casal natalense Denise e Arnaldo Gaspar.

Cláudio Martins, um dos papos mais portentosos, e, com Luciano Girão, Clidenor de Freitas, revolucionário psiquiatra do Piauí.

E no rodapé da capa, Aloísio Ximenes, dos Armazéns do Sul, saudava toda equipe, além do editor, Luiz Carlos Martins, Regina Marshall, Tarcísio Tavares, Lêda Maria, Wânia Dummar, Gera Teixeira, Neno, Franzé de Lima, chargista Maurício Silva e diagramador Vicente Mota.

PESADA

No início da Pereira Filgueiras, logo depois da 25 de Março, tem uma chácara de rosas.

Que, pela fachada, poderia vender tudo, menos flores.

NA TELINHA

Terça, ficando em casa, face chuva, revi Carmem Miranda.

Sensacional, com Don Ameche e Alice Faye.

SOPA NO MEL

Para baixar aqui, o Anfitrião do Ano, Laerte Menezes, que veio visitar os pais, utilizou Latam.

Que agora opera direto Miami-Fortaleza.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 1 de abril: Desembargador trabalhista Paulo Régis Botelho, que recente assumiu interinamente vaga no Tribunal Superior do Trabalho .... Fernanda Uchôa .... Gerusa Lima, cunhada do ministro César Ásfor .... Nertan Ribeiro, cujo avô foi padrasto da Florinda Bulcão.